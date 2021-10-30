34-летний аргентинец начинал встречу 12-го тура Лиги 1 против Лилля со старта. Но почти ничего не продемонстрировав, был заменен сразу после перерыва на Мауро Икарди. Почеттино раскрыл причины своих действий.

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"Сейчас нам нужно подождать. Мы поговорили с врачами, он покинул поле в качестве меры предосторожности. Он не мог продолжать играть. Надеемся, что повреждение не является серьезным, и он будет доступен для участия в следующем матче", – цитирует Маурисио Culture PSG .

В текущем сезоне Лионель Месси провел в футболке парижан 8 поединков во всех турнирах, но результативными действиями (3 гола) отмечался только в Лиге чемпионов.

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