Форвард ПСЖ Ліонель Мессі все ніяк не може набрати оптимальної форми у французькій першості.

Поєдинок 12-го туру Ліги 1 проти Лілля (2:1) став для аргентинця черговим без результативних дій. Ба більше, Лео провів на полі лише 45 хвилин і був замінений через пошкодження.

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Загалом протягом сезону Мессі завдав 15 безгольових ударів по воротах суперників у французькій першості, повідомляє Opta. Це найгірший показник серед усіх представників Ліги 1.

Також Ліонель вперше із сезону 2005/06 (друга кампанія у кар'єрі футболіста) до листопада жодного разу не забив та не віддав результативної передачі у чемпіонаті, стверджує Squawka.

Наразі 34-річний аргентинський форвард відзначався лише у Лізі чемпіонів – 3 голи у 3 поєдинках за ПСЖ.

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