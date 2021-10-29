Лига 1, 12-й тур

ПСЖ – Лилль – 2:1

Гол: Маркиньос, 74, Ди Мария, 88 – Дэвид, 31

Действующие чемпионы Франции в текущем сезоне не демонстрируют стабильных результатов. А вот ПСЖ только дважды не побеждал в Лиге 1. Следовательно, встреча должна была быть интересной. Забегая вперед, такой она и была.

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Быстрее начали игроки Лилля. Йылмаз уже на первой минуте стрелял в дальний угол, но Доннарумма спас. ПСЖ пытался атаковать, но когда терял мяч, центр поля проваливался, а "доги" мгновенно выбегали в контратаки. Первый удар у парижан был на 23 минуте – Месси отдал на Ди Марию, но Анхель слишком легко покатил мяч. Грбич был на месте. Наконец, забили гости. Йылмаз обыграл защитника на входе в штрафную, отдал на линию вратарской, а Дэвид вовремя подставил ногу. 1:0!

Парижане ответили опасно: Ди Мария после обыгрыша с Месси и Вейналдумом пробивал с острого угла – круглый пролетел в нескольких сантиметрах от дальней штанги. Первый тайм так и завершился с преимуществом Лилля. Сразу после перерыва Маурисио Почеттино заменил Лионеля Месси на Мауро Икарди. Но не делайте поспешных выводов: Лео чувствовал дискомфорт на тренировках и во время встречи, а потому его замена – всего лишь мера пресечения.

ПСЖ действительно существенно прибавил. Свои моменты имела вся линия атаки, но забил центрбек. Неймар по левому флангу запустил мяч на Ди Марию, Анхель прорвался во владения Грбича и черпачком отдал на 11 метров. Там стоял Маркиньос. 1:1! Вырвать три очка могла команда Почеттино, но кипер Лилля спас после острого удара Икарди. Все же осчастливил фанатов ПСЖ Ди Мария. Анхель обстучался с Неймаром и укатил сферу в дальний угол!

ПСЖ набрал 31 зачетный балл. Теперь от Ланса, который идет вторым, Неймара и Ко отделяют 10 пунктов. Лилль же с 15 очками остался в середине турнирной таблицы.

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