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Месси совершил самый ужасный промах в карьере – мяч найдут не скоро

16:15 122 Читати українською
Месси совершил самый ужасный промах в карьере – мяч найдут не скоро
Месси – тоже человек

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси повеселил фанов во время матча против Катара на Копа Америка.

 
Лаутаро Мартинес 4’
Серхио Агуэро 83’
4’ Лаутаро Мартинес
83’ Серхио Агуэро

При минимальном преимуществе "альбиселесте" Месси откликнулся на передачу Акуньи и ударом с одиннадцатиметровой отметки запустил мяч высоко на трибуны.

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Несмотря на фейл 32-летней звезды Арегентина одержала сложную победу над Катаром (2 0), а сам Месси после матча жаловался на бразильские поля.

Добавим, что в четвертьфинале Копа Америка-2019 команда Месси встретится с Венесуэлой.

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