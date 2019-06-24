Месси совершил самый ужасный промах в карьере – мяч найдут не скоро

Месси – тоже человек

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси повеселил фанов во время матча против Катара на Копа Америка.

При минимальном преимуществе "альбиселесте" Месси откликнулся на передачу Акуньи и ударом с одиннадцатиметровой отметки запустил мяч высоко на трибуны.

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Несмотря на фейл 32-летней звезды Арегентина одержала сложную победу над Катаром (2 0), а сам Месси после матча жаловался на бразильские поля.

Добавим, что в четвертьфинале Копа Америка-2019 команда Месси встретится с Венесуэлой.

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