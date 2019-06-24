"Мне не нравится Месси, Милнер – лучший": ван Гал испортил день рождения лучшему игроку мира

Экс-наставник Аякса, Барселоны, Баварии и сборной Нидерландов, который сейчас находится без работы, "опустил" Месси в интервью El Pais.

Пока лучший игрок планеты задувал свечи по случаю своего 32-летия, которое Месси отмечает в лагере сборной Аргентины на Копа Америка, ван Гал делал все возможное, чтобы испортить его праздник.

Именитый специалист начал с "ахеллесовои пяти" Месси – Лиги чемпионов.

"Посмотрите на Барселону. Сколько раз каталонцы побеждали в Лиге чемпионов за последние пять лет, имея футболиста, которого считают лучшим в мире? Посмотрите на Неймара в ПСЖ. Побеждал ли он? Месси и Неймар нравятся мне как большие индивидуалисты, но – не как командные футболисты. В коллективных видах спорта нет ничего более важного, чем командный игрок".

Месси попытался обыграть 8-х игроков сборной Парагвая на последней минуте игры – что из этого вышло?

Даже Джеймс Милнер более позитивно влияет на игру своей команды, чем Лео, убеждает ван Гаал.

"Милнер – один из лучших в прошлом сезоне с точки зрения на его командные действия. В финале Лиги чемпионов он выполнял сразу две роли – защитника и полузащитника. Просто невероятно, что Джеймс может предложить такой солидный объем работы в свои 33. А форварды Ливерпуля? Каждый из них играл на команду. Салах, Фирмино и Мане очень тяжело работают в обороне, потому что Клопп хочет высоко прессинговать. При перехвате мяча у них появляются свободные зоны, которыми они умело пользуются. Барса почувствовала это на себе. Я думаю, что Месси должен спросить себя, как это возможно, что он так долго не выигрывал Лигу чемпионов.

А еще 67-летний тренер считает, что Аргентина несправедливо победила Нидерланды в полуфинале ЧМ-2014...

"Они победили нас только в серии пенальти. Месси был незаметен на протяжении всего матча. Вы часто видели его с мячом? Нидерланды выглядели намного лучше и уступили несправедливо".

...и что Барселона рискует продолжать проваливаться в ЛЧ из-за Месси.

"Я не заходил в раздевалку Барселоны, а также не находился на тренировках команды, чтобы понимать, что с ними происходит в Европе. Я не могу быть судьей в этой ситуации. Повторюсь, мне нравится Месси как отдельный исполнитель. Он – лучший в мире, если мы говорим об индивидуальных качествах, это подтверждает его фантастическая статистика. Но почему Барса не выиграет Лигу чемпионов пять лет подряд? Месси, как капитан, должен спросить себя, почему это происходит.

Каталонцы обладают превосходным составом. Мы не можем сказать, что Ракитич, Артуро Видаль, Коутиньо или Альба – плохие игроки, а тер Штеген – плохой вратарь. Месси также несет ответственность за то, что происходит в Барселоне. Было бы несправедливо обвинять только тренера.

Оказывается, 5-кратный обладатель "Золотого мяча" – большой эгоист.

"Барса имеет в своем составе около 30-и игроков, и я считаю, что Месси должен подстраиваться под них, а не наоборот. Гвардиола заставлял его работать на благо всех, а следующие тренеры только приспосабливались под требования аргентинца, вместо того, чтобы защищать командный дух. Это важная вещь. Месси – не исключение".

Месси уничтожает командный дух команды.

"Тактика имеет очень важное значение, но вы не сможете воплощать тренерские идеи без командного духа. Даже если Месси будет делать разницу, обыгрывая соперников, победит лучшая команда. Этот год был показательным".

Только Гвардиола выжимал из него самое лучшее.

"Гвардиола побеждал с Барселоной, потому что у него был Месси, которому не позволяли играть, как заблагорассудится. Месси выполнял план тренера, а не наоборот. Гвардиола сделал так, чтобы его подопечные находились в нужном месте в нужное время. Добиться чего-то похожего возможно благодаря сплоченности и командному духу".

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