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Мессі здійснив найжахливіший промах у кар'єрі – м'яч знайдуть не скоро

16:15 780 Читать на русском
Мессі здійснив найжахливіший промах у кар'єрі – м'яч знайдуть не скоро
Мессі – також людина

Головна зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі повеселив фанів під час матчу проти Катару на Копа Амеріка.

 
Лаутаро Мартінес 4’
Серхіо Агуеро 83’
4’ Лаутаро Мартінес
83’ Серхіо Агуеро

За мінімальної переваги "альбіселесте" Мессі відгукнувся на передачу Акуньї та ударом з одинадцятиметрової позначки запустив м'яча високо на трибуни.

Барса до дня народження Мессі згадала топ-5 голів аргентинця – приниження Боатенга, знищення Атлетіка та інші шедеври

Попри фейл 32-річної зірки Арегентина здобула складну перемогу над Катаром (2:0), а сам Мессі після матчу скаржився на бразильські поля.

Додамо, що у чвертьфіналі Копа Амеріка-2019 команда Мессі зустрінеться з Венесуелою.

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Теги
Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 футбольні курйози Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Відеоновини Катар - Аргентина Світ
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