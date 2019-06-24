Мессі здійснив найжахливіший промах у кар'єрі – м'яч знайдуть не скоро

Мессі – також людина

Головна зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі повеселив фанів під час матчу проти Катару на Копа Амеріка.

За мінімальної переваги "альбіселесте" Мессі відгукнувся на передачу Акуньї та ударом з одинадцятиметрової позначки запустив м'яча високо на трибуни.

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Попри фейл 32-річної зірки Арегентина здобула складну перемогу над Катаром (2:0), а сам Мессі після матчу скаржився на бразильські поля.

Додамо, що у чвертьфіналі Копа Амеріка-2019 команда Мессі зустрінеться з Венесуелою.

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