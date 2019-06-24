Месси пожаловался на ужасное состояние газонов на Копа Америка

Лидеру "альбиселесте» не нравятся поля бразильских стадионов, принимающих континентальный турнир.

Лионель Месси поделился мыслями о проблемах своей команды на групповом этапе.

"Я доволен проходом в следующий раунд, трудно играть из-за страха вылета, поэтому победа важна. Все поля, на которых мы играем, очень плохие, всегда нужно укрощать мяч.

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У нас больше нет права на ошибку, теперь начинается новый чемпионат. Мы обязаны показать лучшую игру в противостоянии с Венесуэлой, эта команда хорошо знает, что делать на чужой половине поля", – сказал Месси в послематчевом комментарии Marca.

Напомним, сборная Аргентины благодаря победе 2:0 над Катаром смогла вырвать путевку в 1/4 плей-офф Копа Америка-2019, где встретится с Венесуэлой.

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