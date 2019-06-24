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Барса ко дню рождения Месси вспомнила топ-5 голов аргентинца – унижение Боатенга, уничтожение Атлетика и другие шедевры

15:23 103 Читати українською
Барса ко дню рождения Месси вспомнила топ-5 голов аргентинца – унижение Боатенга, уничтожение Атлетика и другие шедевры
Лионель Месси / Reuters

Каталонский клуб не забыл поздравить своего лидера Лионеля Месси со знаковым днем.

Сегодня легендарный аргентинец празднует свое 32-летие, и Барселона не могла оставить без внимания такую дату.

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"Блаугранас" в своем твиттере опубликовали пятерку лучших голов своей звезды. Элегантный маневр против Боатенга в Лиге чемпионов, обход половины игроков Атлетика из Бильбао и другие произведения искусства от Месси принесут истинное наслаждение поклонникам чемпиона Испании.

Сейчас звездный форвард помогает сборной Аргентине на Копа Америка-2019.

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