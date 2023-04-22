Не секрет, что "блаугранас" мечтают вернуть звездного нападающего в чемпионат Испании. Руководство каталонского клуба ищет средства, чтобы обеспечить финансовую сторону трансфера.

Барселона разработала план подписания Месси – большая чистка на 100 миллионов и список "жертв"

Согласно информации инсайдера Жерара Ромеро, Лео Месси поставил ультиматум Барселоне. Аргентинец хочет, чтобы "блаугранас" сделали все возможное для завершения его перехода до конца сезона. Если им это не удастся, он продлит соглашение с ПСЖ.

Напомним, что действующий контракт Месси с парижским клубом истекает летом текущего года. Раньше сообщалось, что Барселона уже приготовила первое предложение для аргентинца

Лапорта яростно атаковал Реал и ответил на дисквалификацию в ЛЧ – основное из наиболее ожидаемой пресс-конференции в футболе