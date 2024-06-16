Сербы и англичане встречаются в первом туре группового этапа Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании стартует в 19:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Хельзенкирхене. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.

Обе сборные оказались в группе C, где также есть Сербия и Англия. Соперники Словении и Дании сыграют между собой чуть позже – их встреча начнется в 22:00.

Футбол 24 привычно проведет текстовую онлайн-трансляцию, где можно следить за главными событиями матча.

Стартовые составы:

Сербия:

Англия: