В поединке 1-го тура чемпионата Европы Дания в группе С не удержала победу над Данией (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Игровой день в группе С открывало противостояние между Словенией и Данией. Оба коллектива прекрасно знали друг друга, ведь боролись за попадание на Евро-2024 в одной группе и финишировали с одинаковым количеством очков – по 22, уверенно обойдя Финляндию, Казахстан, Северную Ирландию и Сан-Марино.

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Теперь пришло время определить, кто из них сильнее уже непосредственно на континентальном первенстве.

Команды начали очень осторожно, практически не обостряя. Лишь на 5-й минуте возник первый полумомент: Эриксен сделал заброс на партнера во вратарскую словенцев, но тот не ожидал такого подарка, а арбитр свистнул офсайд. Датчане больше владели мячом, а соперник терпел и пытался приспособиться.

К десятой минуте подопечные Матяжа Кека смогли отодвинуть игру от своих ворот, но о переходе на половину поля Дании даже не думали. Скучная тактическая борьба...

Наконец Словении удалось зацепиться за мяч, Шешко получил передачу и решил пробить с далеко расстояния – впритык со штангой. В ответ Дания забила: вброс из-за боковой, Винд пяткой отбросил на Эриксена и тот из района одиннадцатиметровой отметки прошил Облака. Интересно, что полузащитник Манчестер Юнайтед забил за Данию спустя 1100 дней после того страшного момента на Евро-2020.

Словенцы полетели отыгрываться, прижали датчан к своим воротам, создали угловой, дважды опасно стреляли, но неточно. В середине тайма Шпорар после заброса на правый фланг сумел прорваться к воротам Шмейхеля и пробить с острого угла, однако арбитр зафиксировал положение вне игры. "Крестоносцы" ответили угловым от Эриксена – неудобная траектория, серия рикошетов и сфера едва не влетела в ворота Облака.

Дальше снова было скучно: слабые качели с полумоментами, где датчане уповали на гений и передачи Эриксена, а словенцы забрасывали вперед, надеясь на фарт и скорость своих форвардов. Места все очень напоминало родненькую УПЛ...

На 43-й минуте Кристиан мог оформить дубль, но из пределов вратарской бесталанно замкнул идеальный пас от Винда.

После перерыва рисунок игры не изменился: Дания тотально контролировала мяч, а соперник пытался за него время от времени зацепиться. На 52-й минуте Эриксен выполнил навес со стандарта и штрафной и Бийол лишь на мгновение опередил соперников, переправив мяч на угловой.

В середине тайма Хёйлунд замыкал прострел с левого фланга и попал в грудь Облаку, который долгое время приходил в себя. В ответ Шпорар навесил на Гнезда-Черин и тот в прыжке головой пробил мимо правой стойки. На последние 25 минут Кек выпустил экс-вингера Динамо Беньямина Вербича – уже третьего игрока Панатинаикоса в этом матче.

Датчане продолжили набивать статистику: 68% владения мячом против 32%, 12 ударов против 5, 8 угловых против 3, 594 передачи против 255, но забить еще раз никак не удавалось. Шпорар имел 100% момент после навеса в штрафную, но с метра умудрился не попасть в ворота. Впоследствии Шешко с дальней дистанции попал в правую стойку. Пахло голом и он случился! На 77-й минуте после навеса с углового мяч вылетел в поле, Янжа мощно пробил, мяч зацепил Юльмена и влетел в стойку – 1:1.

Чуть позже Вестергор головой пробивал под перекладину – Облак спас. Мгновенный ответ от Шпорара с острого угла и уже Шмейхель переправил на угловой. В конце концов, все завершилось боевой ничьей.

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