Словацкий защитник Фейеноорда Давид Ганцко близок к переезду в чемпионат Испании.

Атлетико завершает трансфер Ле Нормана и переключается на Ганцко, сообщает Marca. Мадридцы уже ведут переговоры с Фейеноордом.

Ганцко призван стать заменой Эрмосо, который уходит свободным агентом. Transfermarkt оценивает словака в 35 миллионов евро.

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Давид получит место в старте на позиции левого центрального защитника. Симеоне очень ценит его эффективность в единоборствах.

Ганцко – основной центрбек Фейеноорда, с которым играл в Лиге чемпионов и даже забивал в ворота Атлетико. В сборной Словакии он играет левого защитника, формируя острую связку на фланге с Гараслином.

Перед Евро-2024 Словакия разбила Уэльс, а Ганцко был одним из лучших на поле. Украина сыграет против словаков на групповом этапе 21 июня.