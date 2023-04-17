В течение двух месяцев клуб страдал из-за клеветнической кампании. Эти сведения и выводы не имеют ничего общего с реальностью. Барселона являлась образцом честной игры. Мы гордимся своим вкладом в развитие спорта. Барса выигрывала десятилетиями и продолжает побеждать благодаря таланту и ежедневной работе наших игроков, тренеров, работников, сосиос и простых болельщиков. Когда Барселона побеждает, мы празднуем вместе. А когда проигрываем, не ищем оправданий. Барса – это ценности, объединяющие многих людей.

Президент Ла Лиги работал с известным клубом по схеме Негрейры – в Испании разразился очередной скандал

Нам нравится побеждать красиво. Мы не любим выигрывать благодаря судьям. Как большой клуб, у нас есть недоброжелатели, и они пытаются разрушить нашу репутацию. Из-за зависти... или чего-то другого. Они ничего не получат. Ни одна клеветническая кампания не помешает Барсе оставаться эталоном в мировом спорте.

Когда появилась информация о Негрейре, я сразу сказал, что существует четко организованная кампания против клуба. Мы заказали внутреннее расследование. Я получил больше информации. Итак, собираюсь начать с этого громкого заявления: "Барса никогда не предпринимала никаких действий с целью повлиять на конкуренцию и получить преимущество над соперниками".

Налоговая направила письмо в прокуратуру. Им не удалось доказать, что выплаты компаниям, связанным с господином Негрейрой, повлияли на результат любой стороны. Он предоставлял нам технические отчеты, поскольку владел огромным опытом в футболе. Совет не является правонарушением или уголовным преступлением. Мы делали это четко и прозрачно.

Все счета-фактуры были внесены в бухгалтерский учет. Соответствующие финансовые проверки проводились в период моего первого мандата (2003-2010). Никто ничего не скрывал. Но следует подчеркнуть: возможно, есть люди или структуры вне клуба, которые хотели воспользоваться этим сотрудничеством, чтобы получить собственную выгоду. Если это правда, то расследование должно продолжаться. Ведь Барселона стала жертвой их действий. Прокуратура работает в этом контексте.

В 2016 году мы создали отдел по соблюдению требований законодательства. Это придает мне уверенность. Наши юристы стараются обнаруживать возможные неправомерные действия в организации. В моей каденции эту сферу укрепили, следуя линиям, определенным последней судебной практикой в этой области.

Некоторые люди проявили большую безответственность. Мы стали свидетелями суда Соломона. Хотелось бы отметить президента Ла Лиги, его безответственное отношение и очевидную нехватку профессионализма. Он подпитывает всю эту полемику, предоставляет документы, не совпадающие с реальностью. Пытается подтвердить ложную гипотезу.

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Хотел бы поблагодарить президента Федерации футбола Испании, Луиса Рубиалеса и господина Инфантино из ФИФА. Они сохранили благоразумие, не подписались на самосуд. Отдельные лица хотят контролировать клуб и присвоить его, уничтожить один из самых больших инструментов идентичности в Каталонии. У них не получится.

У нас есть 629 отчетов и 43 компакт-диска. Эти отчеты были сделаны наружной компанией с максимальной независимостью. Барселона не совершила ни одного преступления. Реал Мадрид считает себя обманутым, хотя они всегда пользовались благосклонностью судей. Так сложилось исторически. Из-за их близости к власти. В течение семи десятилетий люди, ответственные за комитеты, являются бывшими сосиос или директорами Реала. Надеюсь, что в суде их удастся разоблачить, это беспрецедентный цинизм.

Кампания проходит именно тогда, когда мы работаем над европейской моделью соревнований (Суперлига – прим), для укрепления клубов. Тебас воспользовался возможностью, чтобы поощрить лигу присоединиться к публичному самосуду.

7,3 млн евро были выплачены за 18 лет. Это была плата за высокое качество, над этим работало много людей. Надо уточнить: услуги были заказаны в Хавьера Энрикеса Ромеро, сына Энрикеса Негрейры. Вице-президент ТКА не обладал полномочиями, чтобы влиять на спортивные результаты. Он не мог назначить арбитров.

Будущее Суперлиги не зависит от участия Мадрида в деле Негрейры. Мы руководствуемся общими убеждениями. Но мне не нравится позиция Реала, потому что это цинизм. Решения судей преимущественно принимались в их пользу. Мы не отрекаемся от Суперлиги, ведь должны защищаться от клубов с неограниченными ресурсами.

Дисквалификация из Лиги чемпионов? Сначала мы должны выиграть чемпионат и попасть туда. Мы на верном пути. Думаю, что УЕФА не согласится с этим самосудом. Этого не произойдет. Возможность диалога с УЕФА сохраняется, несмотря на различия в других вопросах. Наше исключение, основанное на ложных гипотезах, стало бы беспрецедентным событием.

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