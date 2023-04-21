"Сине-гранатовые" ищут деньги, чтобы в межсезонье оформить переход Лионеля Месси и других новых футболистов.

Руководство Барсы разработало план получения денег на регистрацию новичков. Замысел клуба – продать игроков, которые не слишком нужны Хави, но на которых есть спрос на трансферном рынке.

Барселона подготовила Месси первое предложение – "скромная" зарплата

В частности, "блаугранас" могут продать Рафинью, Феррана Торреса и Ансу Фати, к которым есть интерес других клубов. Не исключен уход Эрика Гарсии и Франка Кессье, которые пришли свободными агентами, но приносят немного пользы. Продажа этих футболистов принесет Барселоне необходимые деньги.

В общей сложности "кулес" планируют высвободить около 200 миллионов евро – минимум 100 на трансферах и еще столько же на сэкономленной зарплате. Барса надеется, что это позволит зарегистрировать в Ла Лиге контракт Лионеля Месси, а также новые соглашения Гави, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо и Серхи Роберто.

Барселона не выиграла два последних матча Ла Лиги, но все еще опережает Реал на 11 очков за 9 туров до завершения чемпионата. Ранее "блаугранас" выиграли Суперкубок Испании и близки к титулу Примеры, а вот из Кубка и еврокубков команда Хави уже вылетела.

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