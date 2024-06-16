Металлист 1925 составил список из 6 игроков, которых планирует отпустить этим летом, сообщает ТаТоТаке.

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Среди них капитан команды Артем Габелок и еще один ведущий игрок команды – Ростислав Русин. Кроме того, выставлено на трансфер Вадима Червака и Константина Бычека. А Дмитрий Кравченко начнет работу в межсезонье во второй команде, восстанавливаясь после травмы.

Напомним, Металлист 1925 по итогам сезона 2023/24 вылетел из УПЛ, хотя харьковчане солидно усилили команду, в частности, подписав Дениса Гармаша.

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