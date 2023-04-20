Каталонский клуб уже ранее заявил о намерениях вернуть Лионеля Месси. Теперь от слов Барса переходит к действиям.

Барса подготовила первое предложение 35-летнему аргентинцу, утверждает Sport.es. Это контракт на 2 года с зарплатой в 25 миллионов евро до уплаты налогов и возможностью досрочно уйти летом 2024 года.

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"Чистыми" Лео может зарабатывать около 13 миллионов в год, примерно столько же получает сейчас Роберт Левандовски. Однако этот предложенный заработок будет в четыре раза меньше, чем Месси имел во время своего последнего сезона на Камп Ноу (100 миллионов брутто).

Ожидается, что чемпиону мира скоро озвучат это предложение. Однако перед этим "блаугранас" еще обратятся в Ла Лигу, чтобы там оценили его на соответствие финансовому фэйр-плею, сообщает Mundo Deportivo.

Сейчас известно точно только одно – летом Барсе придется продавать своих игроков или существенно сокращать фонд заработной платы. Только при этом условии потенциальному возвращению Месси быть.

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