Не секрет, що "блаугранас" мріють повернути зіркового форварда у чемпіонат Іспанії. Керівництво каталонського клубу шукає кошти, щоб забезпечити фінансовий бік трансферу.

Барселона розробила план підписання Мессі – велика чистка на 100 мільйонів і список "жертв"

Згідно з інформацією інсайдера Жерара Ромеро, Лео Мессі поставив ультиматум Барселоні. Аргентинець хоче, щоб "блаугранас" зробили все можливе для завершення його переходу до кінця сезону. Якщо їм це не вдасться, він продовжить угоду з ПСЖ.

Нагадаємо, що чинний контракт Мессі з паризьким клубом закінчується влітку поточного року. Раніше повідомлялось, що Барселона вже приготувала першу пропозицію для аргентинця.

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