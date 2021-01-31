Звезда Барселоны Лионель Месси пытается держать первенство не только на футбольном поле, но и в рейтинге самых роскошных контрактов.

Недавно издание El Mundo обнародовало конфиденциальный контракт Лео с зарплатной ведомостью. В соответствии с ней, Лео в период с 2017 по 2021 годы должен получить 555 млн евро в виде зарплаты и еще около 200 млн в виде бонусов.

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Как сообщает Marca, этот контракт стал самым высокооплачиваемым в истории не только футбола, но и всего спорта. До сих пор рейтинг крупнейших сделок выглядел следующим образом:

– Патрик Махоумс (американский футбол – 450 млн евро за 10 лет)

– Майк Траут (бейсбол – 380 млн евро за 12 лет)

– Сауль Альварес (бокс – 310 млн евро за 5 лет)

– Льюис Хэмилтон (Формула 1 – контракт еще не подписан, но ожидается, что автогонщик получит 200 млн евро за 4 года)

– Яннис Адетокумбо (баскетбол – 188 млн евро за 5 лет)

К слову, Лионель Месси из-за "слива" данных размышляет над иском в суд на руководителей Барселоны, а сам клуб выступил с официальным заявлением, где отрицает причастность к обнародованию конфиденциального договора и угрожает El Mundo судом.

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