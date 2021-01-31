Каталонский клуб отреагировал на обнародованные данные личного контракта Лионеля Месси. Согласно им, Лео в период с 2017 по 2021 годы должен получить 555 млн евро в виде зарплаты и еще около 200 в виде бонусов.

"Принимая во внимание опубликованную сегодня в газете El Mundo информацию о профессиональном контракте, подписанным между ФК Барселона и Лионелем Месси, клуб жалеет о том, что она была обнародована, ведь это исключительно частный документ, который регулируется принципом конфиденциальности сторон.

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Футбольный клуб Барселона категорически отрицает любую ответственность за публикацию документа и примет соответствующие судебные меры против газеты El Mundo за вред, который может быть причинен в результате этой публикации.

Барселона выражает свою абсолютную поддержку Лионелю Месси, особенно из-за попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с клубом, в котором он прошел спортивную подготовку, пока не стал лучшим в истории футбола", – говорится в заявлении Барселоны на официальном сайте.

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