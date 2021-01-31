Похоже, Лионеля Месси не на шутку разозлили опубликованы в СМИ детали контракта с Барселоной, согласно которым он заработал космическую сумму в течение 2017-2021 годов.

Издание El Mundo опубликовало контракт Месси с Барселоной, который был конфиденциальным. Теперь адвокаты звездного аргентинца изучают возможность судебного иска против руководящих лиц Барселоны, которые знали о сделке.

Месси заработал безумную сумму в Барселоне за последние 4 года – шокирующие цифры контракта, ведущему к банкротству

Как сообщает Marca, речь идет об экс-президенте Хосепе-Марии Бартомеу и главном финансисте клуба Оскаре Грау, которые отвечали за подписание соглашения в 2017 году. Под угрозой судебного иска оказался нынешний и.о. президента "блаугранас" Карлес Тускетс, который знал об этом документе, и еще два человека, имена которых не называются.

Заметим, с официальным заявлением уже выступила Барселона, которая отрицает причастность к обнародованию конфиденциального договора и угрожает изданию судом.

Барса не повернула 200 мільйонів за трансфери: Ліверпуль – найбільший "кредитор", а росіяни – перші у списку боржників