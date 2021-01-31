Зірка Барселони Ліонель Мессі намагається тримати першість не лише на футбольному полі, але й у рейтингу найрозкішніших контрактів.

Нещодавно видання El Mundo оприлюднило конфіденційний контракт Лео із зарплатною відомістю. Згідно з нею, Лео в період з 2017 по 2021 роки має отримати 555 млн євро у вигляді зарплати та ще близько 200 млн у вигляді бонусів.

Мессі заробив астрономічну суму в Барселоні за останні 4 роки – шокуючі цифри контракту, який веде до банкрутства

Як повідомляє Marca, цей контракт став найбільш високооплачуваним в історії не лише футболу, а й усього спорту. До сьогодні рейтинг найбільших угод виглядав наступним чином:

– Патрік Махоумс (американський футбол – 450 млн євро за 10 років)

– Майк Траут (бейсбол – 380 млн євро за 12 років)

– Сауль Альварес (бокс – 310 млн євро за 5 років)

– Льюїс Хемілтон (Формула 1 – контракт ще не підписаний, але очікується, що автогонщик отримає 200 млн євро за 4 роки)

– Янніс Адетокумбо (баскетбол – 188 млн євро за 5 років)

До слова, Ліонель Мессі через "злив" даних роздумує над позовом у суд на керівників Барселони, а сам клуб виступив з офіційною заявою, де заперечив причетність до оприлюднення конфіденційного договору та пригрозив El Mundo судом.

Барса не повернула 200 мільйонів за трансфери: Ліверпуль – найбільший "кредитор", а росіяни – перші у списку боржників