Звезда каталонцев Лионель Месси точно не жалуется на недостаток финансов. В его последнем контракте прописаны невероятные суммы.

Летом этого года в Лео завершается соглашение с Барселоной, которое он подписал в 2017 году за президентства Жозепа-Марии Бартомеу. Только за это время аргентинец заработал космическую сумму.

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Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, до конца срока действия контракта Месси получит более 555 млн 237 тысяч евро зарплаты без учета налогов (138 млн за сезон). По условиям соглашения, также предусмотрены дополнительные платежи: 115 млн за подписание контракта и еще 78 – "платеж верности".

Интересно, что Барселона уже выплатила Лионелю 92% суммы, предусмотренной контрактом. Заметим, что только недавно "блаугранас" отчитывались о долгах в более чем 1 млрд евро.

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