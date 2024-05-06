Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес все еще рискует досрочно покинуть клуб, несмотря на недавнее решение продолжить работу с "кулес".

После поражения от Жироны, которое подвинуло “блаугранас” на третье место в Ла Лиге, будущее Хави снова стало темой для внутренних дискуссий в руководстве клуба, информирует AS.

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Если каталонцы не смогут вернуть утраченную строчку, что гарантирует участие в Суперкубке Испании с дополнительными финансовыми поступлениями, Хави рискует потерять должность. Кроме тренера, возможно, будут вынуждены уйти Араухо, Френки де Йонг, Левандовски и даже Педри. Последний до недавнего времени обладал статусом неприкосновенного.

Ряд "травматических решений", анонсируют источники в клубе, затронят также Канселу и Фелиша. Их арендные соглашения точно не будут продлены, если Барса потеряет средства за Суперкубок. Более того, трансферы не угрожают лишь пятерым игрокам: Фермину, Кубарси, Ламину Ямалу, Гави и тер Штегену. Всем остальным, включая тренерский штаб, в любой момент могут указать на дверь.

Чтобы исправить ситуацию, команда имеет четыре матча до конца сезона. Ближайший – с Реал Сосьедадом.

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