"Месси никогда не сталкивался с этим", – партнер Малиновского смешно переоценил свою популярность
18:10 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Мартен де Рон обладает хорошим чувством юмора.
Мартен де Рон поддерживает статус главного юмориста в лагере Аталанты, поэтому опубликовал новое видео в Twitter, которое сразу разлетелось между фанами.
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На видео полузащитник обещает трем первым покупателям, которые придут в фан-шоп Аталанты за футболкой де Рона, подписать ее и даже заплатить за нее. После многочасового ожидания никто так и не пришел за футболкой.
Самоиронию Мартен продолжил подписью к видео: "Держу пари, Месси никогда не сталкивался с этим".
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