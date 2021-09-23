Мартен де Рон поддерживает статус главного юмориста в лагере Аталанты, поэтому опубликовал новое видео в Twitter, которое сразу разлетелось между фанами.

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На видео полузащитник обещает трем первым покупателям, которые придут в фан-шоп Аталанты за футболкой де Рона, подписать ее и даже заплатить за нее. После многочасового ожидания никто так и не пришел за футболкой.

Самоиронию Мартен продолжил подписью к видео: "Держу пари, Месси никогда не сталкивался с этим".

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