Якими будуть перші асоціації, якщо запитати вас про Аталанту? Навряд чи помилимось, якщо скажемо про Джан П'єро Гасперіні, вигнанця-капітана Папу Гомеса, кремезних аттаканте Дувана Сапату та Луїса Мурієля. Любителі тактики вкажуть на фірмовий пресинг та монструозну атаку, в якій забивають навіть захисники. В Україні додадуть про Руслана Маліновського та віднедавна – Віктора Коваленка. Однак колектив у Бергамо дуже багатогранний. Там з легкістю знайдуться непересічні особистості. Такі, як Мартен Де Рон. Хавбек віддає усього себе на футбольному полі, але ще яскравіше запалює поза ним.

Нідерландець перебрався в Італію влітку 2015-го, але не зміг відразу стати важливим виконавцем для Аталанти. Де Рон грав регулярно, але вже через рік був у іншій команді. Мідлсбро саме на один сезон піднявся у АПЛ і потребував підсилення. На допомогу покликали і нашого героя. Саме тут про Де Рона вперше заговорили гучно, і зробив це не абихто, а сам Жозе Моурінью. Португалець тоді очолював Манчестер Юнайтед і після перемоги своєї команди не шкодував компліментів супернику: "У "Боро" хороша команда, міцний півзахист. Цей хлопець – Де Рон – феноменальний. Швидкість його роботи феноменальна".

В Аталанту Мартен повертався уже до Джан П'єро Гасперіні. Відтоді місце нідерландця в ієрархії команди не підлягає сумнівам. Однак сьогодні Де Рон цікавий нам через свою активність у соцмережах. Зокрема у Твіттері. Мікроблог у футболіста дуже нетиповий. Хавбек Аталанти використовує його як місце для гумору, тролінгу та, передусім, самоіронії. Чого варті лише його жарти зі Златана Ібрагімовіча. Швед під час матчу Мілана та Аталанти (0:3) мав словесний батл з Дуваном Сапатою. "Я забив більше м'ячів, ніж ти провів матчів", – у якийсь момент випалив зірковий форвард.

*posts video and hide* pic.twitter.com/2NA4C6tDYG — Marten de Roon (@Dirono) January 25, 2021

Аталанта помстилася на полі, забивши три "сухих" голи. А Де Рон "добив" Златана у соцмережах. Мартен зробив нарізку з фразою Ібрагімовіча і трьома забитими м'ячами бергамасків. "Запостив відео та заховався", – підписав тоді ролик нідерландець. Нещодавно в інтерв'ю Cronache di Spogliatoio жартівника запитали, чого він очікує від наступної зустрічі зі шведом. Звісно, відповідь була дотепною: "Не знаю. Можливо, він дасть мені ляпаса, але я цього заслуговую". Якщо цей випадок не переконав вас уже почати фолловити Де Рона у соцмережах, тоді просто продовжуйте читати далі.

Минулий коронавірусний рік для багатьох став розчаруванням. На думку Де Рона, якби у 2020-го було обличчя, то воно мало б бути саме таким.

Жарти щодо виразу власного обличчя – звична справа. Підбіркою ось таких гримас Мартен відзначив десятиріччя власної професіональної кар'єри.

The Decade in Football - Marten de Roon. pic.twitter.com/8jqbwJrby0 — Marten de Roon (@Dirono) December 27, 2019

Щось подібне ми бачимо у дописі після виходу в чвертьфінал минулорічної Ліги чемпіонів. Тоді Аталанта двічі забила Валенсії по чотири голи, а гра на Местальї нагадувала божевільний трилер. "Думав, що у мене зник зір, але рахунок справді 3:4", – написав Де Рон.

Thought my eyesight went gone but the score actually said 3-4. Last 8 of the UCL! pic.twitter.com/rta0I2wC9Y — Marten de Roon (@Dirono) March 10, 2020

Для футболістів зараз дуже важливо постити фото після матчів або тренувань. Не завжди на знімках вдається вийти у найкращому ракурсі. Проте, навіть це не здатне стримати Де Рона.

Іноді фото не вдається дістати оперативно. Нідерландець знайшов вихід: "Яка перемога перед новою Курвою (назва фанатської трибуни – примітка.)! (У мене ще немає фотографій, але сьогодні у мене запланована вечеря, тому потрібно дещо опублікувати зараз)".

What a win in front of the new Curva! (Haven’t got photos yet but since I have a dinner tonight I have to post something now) pic.twitter.com/MGw4ENaBFG — Marten de Roon (@Dirono) October 6, 2019

У розташуванні національної збірної схожі проблеми. Якщо не помітив себе на фото, потрібно просто придивитися уважніше.

Скромності Мартену теж не позичати. Рекордні 74 очки та 95 голів Аталанти стали для футболіста чудовою нагодою запропонувати Книзі рекордів Гіннесса своє фото для ілюстрації статті. Організатори в боргу не залишилися.

Очевидно, що така креативна особа не може залишатися осторонь трендів. Коли Арсенал звільнив свого легендарного маскота, Мартен запропонував знайти йому місце в Аталанті.

І вже класичне "STOP THE COUNT". Лише з бергамським сценарієм.

Прощатися з легендами, які завершують кар'єру, теж потрібно уміти. Де Рон робить це зі своїм унікальним шармом. "Вітаю з чудесною кар'єрою. Хоча ми не так багато грали один проти одного, я буду дорожити нашими спільними фото", – це звернення до Пітера Крауча, якщо ви не помітили його на світлині.

Congrats on a beautiful career @petercrouch. Though we didn’t play a lot against each other, I’ll cherish our photos together. pic.twitter.com/xj4XwymdF9 — Marten de Roon (@Dirono) July 12, 2019

Немає спільних фото? Не проблема. "Вітаю Робіна ван Персі. Нумо сфотографуймося під час наступної зустрічі, щоб привітання з днем народження не було таким же недоладним, як цього разу".

Congrats @Persie_Official. Next time I see you let’s take a photo so the birthday greeting isn’t as awkward as this one. pic.twitter.com/RlJ51neJfI — Marten de Roon (@Dirono) August 6, 2019

Сподіваємось, тепер вам трохи зрозуміліше, чому Де Рон уже став культовою постаттю для Бергамо. Для жителів міста він не просто один із капітанів Аталанти, а більше "свій хлопець" в улюбленій команді. Мартен не соромиться здатися незграбним чи стати об'єктом для жартів. Навпаки, він шукає для цього приводи. На щастя, вони виникають регулярно. Навіть у власний день народження.

Словом, тепер ви знаєте, чому варто приділити увагу соцмережам півзахисника Аталанти. Щонайменше, ви зможете першими дізнатися, що він напише перед та після дебютного матчу збірної Нідерландів на Євро-2020. Якщо забули, то "Ораньє" відкриють для себе континентальну першість 13 червня поєдинком проти національної команди України.

Рольова модель для Маліновського і Коваленка, або Шлях зразкового хлопця від списаного в Мілані до лідера Аталанти