"Не знаю таких", – Анри снова потроллил Тоттенхэм
13:40 - Читати українською
Легендарный форвард Арсенала Тьерри Анри не упускает ни одной возможности уколоть принципиального соперника.
Анри посетил французскую студию Amazon Prime, где обсуждали старт сезона для команд Лиги 1. Когда речь зашла о Ренне, ведущий выразил обеспокоенность формой команды перед матчем с Тоттенхэмом.
Услышав о вечном конкуренте, Тьерри выпалил: "Простите, с кем? Не знаю таких". В студии все засмеялись, а Анри повернул хитрое лицо в камеру.
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Анри выступал за Арсенал восемь лет и забил за "канониров" более 200 голов. В общем Тьерри встречался с Тоттенхэмом 11 раз в чемпионате и кубке Англии и не потерпел ни одного поражения.
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