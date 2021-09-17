Легендарный форвард Арсенала Тьерри Анри не упускает ни одной возможности уколоть принципиального соперника.

Анри посетил французскую студию Amazon Prime, где обсуждали старт сезона для команд Лиги 1. Когда речь зашла о Ренне, ведущий выразил обеспокоенность формой команды перед матчем с Тоттенхэмом.

Услышав о вечном конкуренте, Тьерри выпалил: "Простите, с кем? Не знаю таких". В студии все засмеялись, а Анри повернул хитрое лицо в камеру.

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Анри выступал за Арсенал восемь лет и забил за "канониров" более 200 голов. В общем Тьерри встречался с Тоттенхэмом 11 раз в чемпионате и кубке Англии и не потерпел ни одного поражения.