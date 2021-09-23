Мартен де Рон підтримує статус головного гумориста у таборі Аталанти, тому опублікував нове відео у Twitter, яке одразу розлетілось між фанами.

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На відео півзахисник обіцяє трьом першим покупцям, які завітають у фан-шоп Аталанти за футболкою де Рона, підписати її і навіть заплатити за неї. Після кількагодинного очікування ніхто так і не прийшов за футболкою.

Самоіронію Мартен продовжив підписом до відео: "Б'юсь об заклад, Мессі ніколи не стикався з цим".

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