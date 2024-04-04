Лидеры Интер Майами Лионель Месси и Луис Суарес не смогли сдержать эмоций после матча с Монтерреем (1:2) в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Команда Тата Мартино проиграла в первом четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Лионель Месси из-за травмы участия в матче не принимал, но спустился к своим партнерам по Интер Майами, чтобы поддержать их.

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Как сообщает AS, аргентинец с партнерами, направляясь в раздевалку, встретили арбитра матча Тано Ортиса и его помощника Нико Санчеса. Месси, Луис Суарес, Тата Мартино и Альба набросились на судью, высказывая претензии. Также в потасовке участвовали представители тренерского штаба Монтеррея.

Стоит заметить, что Тано Ортис недавно дал противоречивое интервью, в котором сказал: "Все, что окружает Месси, может привести к принятию спортивных и неспортивных решений".

Ответный матч между Интер Майами и Монтерреем состоится 11 апреля.

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