Кубок чемпионов КОНКАКАФ

Интер Майами – Монтерей – 1:2

Голы: Аливес, 19 – Меса, 69, Родригес, 89

Удаление: Руис, 65 (Интер Майами, вторая желтая)

Подопечные Херардо Мартино не побеждают уже три матча, потерпев в них два поражения. Интересно, что все эти поединки пропустил Лионель Месси, который залечивает травму. Украинец Сергей Кривцов также не сыграл в двух последних матчах.

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Встреча с мексиканским Монтереем началась успешно. На 19 минуте Аливес открыл счет после подачи с углового. Интер успешно удерживал преимущество, пока Руис не заработал удаление, получив две желтые в течение четырех минут.

Монтерей очень быстро реализовал численное преимущество, а в конце матча вырвал победу. Решающая игра в Мексике состоится 11 апреля.