Лідери Інтер Маямі Ліонель Мессі та Луїс Суарес не змогли стримати емоцій після матчу з Монтерреєм (1:2) у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

Команда Тата Мартіно програла у першому чвертьфінал Кубка чемпіонів КОНКАКАФ. Ліонель Мессі через травму участі в матчі не брав, але спустився до своїх партнерів по Інтер Маямі, щоб підтримати їх.

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Як повідомляє AS, аргентинець з партнерами, направляючись у роздягальню, зустріли арбітра матчу Тано Ортіс і його помічника Ніко Санчес. Мессі, Луїс Суарес, Тата Мартіно та Альба накинулися на суддю, висловлюючи претензії. Також у сутичці брали участь представники тренерського штабу Монтеррея.

Варто зауважити, що Тано Ортіс нещодавно дав суперечливе інтерв'ю, в якому сказав: "Усе, що оточує Мессі, може призвести до прийняття спортивних і неспортивних рішень".

Матч-відповідь між Інтер Маямі та Монтерреєм відбудеться 11 квітня.

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