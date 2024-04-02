Уже 9 апреля Лига чемпионов возвращается двумя жаркими четвертьфиналами Арсенал – Бавария и Реал – Ман Сити. А на следующий день сыграют Атлетико – Боруссия Д и ПСЖ – Барселона. Борьба выходит на финишный отрезок не только в командном, но и индивидуальном зачете. Речь идет, прежде всего, о бомбардирской гонке. Кто же примеряет почетные лавры лучшего снайпера сезона? Здесь все неоднозначно и возможны несколько вариантов. Давайте разбираться.

На вершине голеадорского зачета – сразу четыре лидера. Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд (Ман Сити), Харри Кейн (Бавария) и Антуан Гризманн (Атлетико) забили по 6 мячей. Все остаются в игре, поэтому, вероятнее всего, именно они и разыграют главные трофеи кампании.

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Однако не стоит сбрасывать со счетов еще двух результативных игроков, которые сейчас имеют на один мяч меньше. Речь идет о Альваро Морате (Атлетико) и Хулиане Альваресе (Манчестер Сити). Также по пять точных выстрелов у Вандерсона Галену и Расмуса Хёйлунда, однако их клубы – Порту и МЮ – уже вылетели из турнира. Вероятно, еще не сказали своего последнего слова Фил Фоден (Ман Сити), Джуд Беллингем (Реал) и Габриэл Жезус (Арсенал) – у них по 4 гола.

Вот и все претенденты.

Сразу привлекает внимание невысокая результативность этих топовых нападающих по сравнению с предыдущими сезонами. Последний раз меньше десяти голов за сезон лучший снайпер ЛЧ забивал в 2009-10 годах. Это был Лионель Месси с 8-ю голами. Далее же наступила долговременная эра бомбардирской щедрости.

2010/11: Лионель Месси (Барселона) – 12 голов

2011/12: Лионель Месси (Барселона) – 14 голов

2012/13: Криштиану Роналду (Реал) – 12 голов

2013/14: Криштиану Роналду (Реал) – 17 голов

2014/15: Лионель Месси, Неймар (оба – Барселона), Криштиану Роналду (Реал) – по 10 голов

2015/16: Криштиану Роналду (Реал) – 16 голов

2016/17: Криштиану Роналду (Реал) – 12 голов

2017/18: Криштиану Роналду (Реал) – 15 голов

2018/19: Лионель Месси (Барселона) – 12 голов

2019/20: Роберт Левандовски (Бавария) – 15 голов

2020/21: Эрлинг Холанд (Боруссия Д) – 10 голов

2021/22: Карим Бензема (Реал) – 15 голов

2022/23: Эрлинг Холанд (Ман Сити) – 12 голов

Только четверо нападающих за этот период вмешались в космические войны между Криштиану и Лео – Неймар, Левандовски, Бензема и Холанд. Но титаны уже давно ушли, освободив место в песочнице. Как и Карим, который отправился доигрывать на Ближний Восток. Формально в игре остается Левандовски, однако неуверенная форма Барсы, а также скромные три мяча 35-летнего поляка в нынешней кампании почти наверняка выносят его за скобки разборок между голодными к трофеям Холандом и Мбаппе.

Вот за что Роберту действительно стоит бороться – и здесь каждый мяч чрезвычайно ценен – это зачет лучших бомбардиров ЛЧ всех сезонов (без учета квалификационного раунда). Здесь у Левандовски почетная третья строчка. Догнать Месси и Роналду – что-то из разряда фантастики, но обезопасить свою "бронзу" от посягательств преследователей еще хотя бы на несколько сезонов – миссия выполнима.

Криштиану Роналду (МЮ, Реал, Ювентус) – 140 голов

Лионель Месси (ПСЖ) – 129 голов

Роберт Левандовски (Боруссия Д, Бавария, Барселона) – 94 гола

Карим Бензема (Лион, Реал) – 90 голов

Рауль Гонсалес (Реал, Шальке) – 71 гол

У Мбаппе пока 46 мячей, у Холанда – 41, поэтому этим парням понадобится еще не один результативный сезон, чтобы догнать мастодонтов. За дело они возьмутся уже на следующей неделе. Не стоит забывать, что голы в Лиге чемпионов (особенно решающие) – один из главных ключиков к дверям, за которыми своего следующего обладателя ждет "Золотой мяч".