Мечта о 100 тысячах и Барселоне, звезда Шахтера – пример для подражания: эксклюзив с обидчиком Динамо
Талант Миная Тимур Кораблин стал участником блиц-опроса на футбольные и не только темы.
Хавбек Миная, который в этом мидвике, забил в ворота Динамо, специально для YeSport заполнил анкету с личными предпочтениями.
Любимый город: Запорожье, я там рос.
Первая зарплата: 4200 гривен.
Желанная зарплата: 100 тысяч долларов в месяц.
Любимая песня: "Bank Account" 21 Savage.
Бренд одежды: Nike.
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Активный отдых или пассивный: Активный.
Место: Одесса.
Любимая социальная сеть: Instagram.
Последний раз дарил цветы: Месяц назад подарил своей маме.
Любовь или футбол: Футбол.
Один любой навык: Знать, что в голове у соперника.
Пример для подражания среди игроков УПЛ: Георгий Судаков.
Какой твой типаж девушки: Блондинка, которая будет иметь отличное чувство юмора, фигуру и красоту. Кроме того, чтобы понимала футбол и была поддержкой.
Эталон женской красоты: Марго Робби.
Результативное возвращение Буяльского и автогол Немчанинова в видеообзоре матча Минай – Динамо – 1:3
Прозвище в команде: "Кораба", связано с фамилией.
Лучший юмор в команде: Богдан Чуев.
Кто отвечает за настроение в раздевалке: Сергей Петько.
Что больше всего мотивирует: Быть всегда лучшим.
Самая памятная победа: ЛНЗ – Минай – 1:2.
Самое обидное поражение: Минай – Оболонь – 0:1. Тогда на мне не поставили пенальти, много моментов не забили, лично много не реализовал и пропустили такой ужасный гол от Оболони.
Месси или Роналду: Месси.
Любимый футбольный клуб: Барселона.
Стадион мечты: Камп Ноу.
Команда мечты: Барселона.
Отдать голевой пас или забить гол: Забить гол.
Если не футбол, то был бы: Танцовщиком. Я люблю танцевать и музыку так же, как и бразильцы. Хочу иметь такой менталитет.
Топ-3 увлечения вне поля: Играть в игру PUBG на мобильном, побросать мяч баскетбольный и просто провести время с друзьями.
Цитата-девиз по жизни: Боль временная, а триумф вечный.
К слову, Кораблин в текущем сезоне сыграл в 17 матчах за Минай, в которых отметился 2 голами и ассистом. Предыдущим его клубом был Кривбасс.
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