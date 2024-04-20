Талант Миная Тимур Кораблин стал участником блиц-опроса на футбольные и не только темы.

Хавбек Миная, который в этом мидвике, забил в ворота Динамо, специально для YeSport заполнил анкету с личными предпочтениями.

Любимый город: Запорожье, я там рос.

Первая зарплата: 4200 гривен.

Желанная зарплата: 100 тысяч долларов в месяц.

Любимая песня: "Bank Account" 21 Savage.

Бренд одежды: Nike.

Шовковский раскритиковал игроков Динамо несмотря на победу над Минаем

Активный отдых или пассивный: Активный.

Место: Одесса.

Любимая социальная сеть: Instagram.

Последний раз дарил цветы: Месяц назад подарил своей маме.

Любовь или футбол: Футбол.

Один любой навык: Знать, что в голове у соперника.

Пример для подражания среди игроков УПЛ: Георгий Судаков.

Какой твой типаж девушки: Блондинка, которая будет иметь отличное чувство юмора, фигуру и красоту. Кроме того, чтобы понимала футбол и была поддержкой.

Эталон женской красоты: Марго Робби.

Результативное возвращение Буяльского и автогол Немчанинова в видеообзоре матча Минай – Динамо – 1:3

Прозвище в команде: "Кораба", связано с фамилией.

Лучший юмор в команде: Богдан Чуев.

Кто отвечает за настроение в раздевалке: Сергей Петько.

Что больше всего мотивирует: Быть всегда лучшим.

Самая памятная победа: ЛНЗ – Минай – 1:2.

Самое обидное поражение: Минай – Оболонь – 0:1. Тогда на мне не поставили пенальти, много моментов не забили, лично много не реализовал и пропустили такой ужасный гол от Оболони.

Месси или Роналду: Месси.

Любимый футбольный клуб: Барселона.

Стадион мечты: Камп Ноу.

Команда мечты: Барселона.

Отдать голевой пас или забить гол: Забить гол.

Если не футбол, то был бы: Танцовщиком. Я люблю танцевать и музыку так же, как и бразильцы. Хочу иметь такой менталитет.

Топ-3 увлечения вне поля: Играть в игру PUBG на мобильном, побросать мяч баскетбольный и просто провести время с друзьями.

Цитата-девиз по жизни: Боль временная, а триумф вечный.

К слову, Кораблин в текущем сезоне сыграл в 17 матчах за Минай, в которых отметился 2 голами и ассистом. Предыдущим его клубом был Кривбасс.

Динамо победило Минай в непростой доигровке – киевляне приблизились к Шахтеру на минимальное расстояние