В перенесенном поединке 16-го тура УПЛ Динамо одолело Минай (3:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Динамо вышло вперед уже на 4-й минуте – Буяльский, который впервые появился в основе после травмы, точно пробил с линии штрафной. Киевляне создали ряд моментов, но второй раз пробить Бандуру удалось лишь в середине тайма – Немчанинов срезал сферу в свои ворота после прострела Ярмоленко.

Динамо победило Минай в непростой доигровке – киевляне приблизились к Шахтеру на минимальное расстояние

Сразу после перерыва Кораблин один гол отквитал, мощно пробив с линии в левую девятку. Развить успех Минаю не удалось, а в конце встречи Волошин наконец-то реализовал одну из своих многочисленных попыток, убив надежды закарпатцев на положительный результат.

Победа сократила отставание Динамо от Шахтера до 1 очка, однако у "горняков" остается матч в запасе.