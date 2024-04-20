Талант Миная Тимур Кораблін став учасником бліц-опитування на футбольні та не тільки теми.

Хавбек Миная, який цього мідвіку, забив у ворота Динамо, спеціально для YeSport заповнив анкету з особистими вподобаннями.

Улюблене місто: Запоріжжя, я там зростав.

Перша зарплатня: 4200 гривень.

Омріяна зарплатня: 100 тисяч доларів у місяць.

Улюблена пісня: "Bank Account" 21 Savage.

Бренд одягу: Nike.

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Активний відпочинок чи пасивний: Активний.

Місце: Одеса.

Улюблена соціальна мережа: Instagram.

Востаннє дарував квіти: Місяць тому подарував своїй мамі.

Кохання чи футбол: Футбол.

Одна будь-яка навичка: Знати, що у голові в суперника.

Приклад для наслідування серед гравців УПЛ: Георгій Судаков.

Який твій типаж дівчини: Блондинка, яка матиме чудові почуття гумору, фігуру та вроду. Крім того, щоб розуміла футбол та була підтримкою.

Еталон жіночої краси: Марго Роббі.

Результативне повернення Буяльського і автогол Нємчанінова у відеоогляді матчу Минай – Динамо – 1:3

Прізвисько в команді: "Кораба", пов'язано з прізвищем.

Найкращий гумор в команді: Богдан Чуєв.

Хто відповідає за настрій у роздягальні: Сергій Петько.

Що найбільше мотивує: Бути завжди найкращим.

Найпамʼятніша перемога: ЛНЗ – Минай – 1:2.

Найприкріша поразка: Минай – Оболонь – 0:1. Тоді на мені не поставили пенальті, багато моментів не забили, особисто багато не реалізував та пропустили такий жахливий гол від Оболоні.

Мессі чи Роналду: Мессі.

Улюблений футбольний клуб: Барселона.

Омріяний стадіон: Камп Ноу.

Омріяна команда: Барселона.

Віддати гольовий пас чи забити гол: Забити гол.

Якщо не футбол, то був би: Танцівником. Я люблю танцювати і музику так само, як і бразильці. Хочу мати такий менталітет.

Топ-3 захоплення поза межами поля: Грати в гру PUBG на мобільному, покидати м'яч баскетбольний та просто провести час із друзями.

Цитата-девіз по житті: Біль тимчасовий, а тріумф вічний.

До слова, Кораблін у поточному сезоні зіграв у 17 матчах за Минай, в яких відзначився 2 голами та асистом. Попереднім його клубом був Кривбас.

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