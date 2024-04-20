Мрія про 100 тисяч і Барселону, зірка Шахтаря – приклад для наслідування: ексклюзив із кривдником Динамо
Талант Миная Тимур Кораблін став учасником бліц-опитування на футбольні та не тільки теми.
Хавбек Миная, який цього мідвіку, забив у ворота Динамо, спеціально для YeSport заповнив анкету з особистими вподобаннями.
Улюблене місто: Запоріжжя, я там зростав.
Перша зарплатня: 4200 гривень.
Омріяна зарплатня: 100 тисяч доларів у місяць.
Улюблена пісня: "Bank Account" 21 Savage.
Бренд одягу: Nike.
Шовковський розкритикував гравців Динамо попри перемогу над Минаєм
Активний відпочинок чи пасивний: Активний.
Місце: Одеса.
Улюблена соціальна мережа: Instagram.
Востаннє дарував квіти: Місяць тому подарував своїй мамі.
Кохання чи футбол: Футбол.
Одна будь-яка навичка: Знати, що у голові в суперника.
Приклад для наслідування серед гравців УПЛ: Георгій Судаков.
Який твій типаж дівчини: Блондинка, яка матиме чудові почуття гумору, фігуру та вроду. Крім того, щоб розуміла футбол та була підтримкою.
Еталон жіночої краси: Марго Роббі.
Результативне повернення Буяльського і автогол Нємчанінова у відеоогляді матчу Минай – Динамо – 1:3
Прізвисько в команді: "Кораба", пов'язано з прізвищем.
Найкращий гумор в команді: Богдан Чуєв.
Хто відповідає за настрій у роздягальні: Сергій Петько.
Що найбільше мотивує: Бути завжди найкращим.
Найпамʼятніша перемога: ЛНЗ – Минай – 1:2.
Найприкріша поразка: Минай – Оболонь – 0:1. Тоді на мені не поставили пенальті, багато моментів не забили, особисто багато не реалізував та пропустили такий жахливий гол від Оболоні.
Мессі чи Роналду: Мессі.
Улюблений футбольний клуб: Барселона.
Омріяний стадіон: Камп Ноу.
Омріяна команда: Барселона.
Віддати гольовий пас чи забити гол: Забити гол.
Якщо не футбол, то був би: Танцівником. Я люблю танцювати і музику так само, як і бразильці. Хочу мати такий менталітет.
Топ-3 захоплення поза межами поля: Грати в гру PUBG на мобільному, покидати м'яч баскетбольний та просто провести час із друзями.
Цитата-девіз по житті: Біль тимчасовий, а тріумф вічний.
До слова, Кораблін у поточному сезоні зіграв у 17 матчах за Минай, в яких відзначився 2 голами та асистом. Попереднім його клубом був Кривбас.
Динамо перемогло Минай у непростому дограванні – кияни наблизились до Шахтаря на мінімальну відстань