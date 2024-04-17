– Насколько вам понравилось содержание сегодняшнего матча?

– Мы провели два совершенно разных тайма. Если в первом забили 2 мяча, имели еще много возможностей, то во втором как-то сыграли не совсем уверенно. Я не доволен вторым таймом. Мы выиграли 3:1, это хорошо, идем дальше, но будем делать анализ этой игры и анализ действий наших игроков.

Результативное возвращение Буяльского и автогол Немчанинова в видеообзоре матча Минай – Динамо – 1:3

– Пропущенный гол из опорной зоны. Как объяснить эти ошибки?

– Ошибки допускают все. Замечательное исполнение было, но мы должны были, скажем так, присутствовать на поле в тех зонах, откуда забивали гол.

– Сегодня первый матч в старте после травмы сыграл Буяльский. Как его кондиции оцениваете?

– Безусловно, в стартовый состав внесла определенные коррективы ситуация, связанная с переносом матча. Игроки, которые были в стартовом составе в декабре, должны были выходить в старте сегодня, или мы не могли включать их в заявку вообще. Поэтому и были такие перестановки. Мы планировали замены те, которые сделали, но я надеялся на более уверенную концовку, – сказал Шовковский в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, победа сократила отставание Динамо от Шахтера до 1 очка, однако у "горняков" остается матч в запасе.

Динамо победило Минай в непростой доигровке – киевляне приблизились к Шахтеру на минимальное расстояние