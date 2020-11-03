"Ну, приятно, что написали, но не более. Написали и написали. Далее видно будет", – сказал Николай Матвиенко в комментарии видеожурналу Yellow.

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Заметим, на днях появилась информация, что защитник "горняков" попал в сферу интересов Ливерпуля. Украинец входит в шортлист мерсисайдцев, который составили из-за тяжелой травмы ван Дейка, который, скорее всего, пропустит весь сезон 2020/21.

Интересно, что Николай Матвиенко в нынешней кампании провел 9 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист. Ранее им активно интересовались другие клубы английской Премьер-лиги, в частности Арсенал и Вест Хэм.

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