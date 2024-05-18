"Доволен ли игрой команды? Кроме желания победить и подарить нашим болельщикам победу задач не было. Тем более мы прекрасно понимали, что сейчас будет начинаться подготовка к Евро-2024. Я общался с главным тренером Сергеем Ребровым, и мы приняли такое решение, что эту игру сыграют наши сборники, и я их не буду привлекать к тренировочному процессу до следующей игры.

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Они будут иметь небольшой отдых для того, чтобы больше могли отдохнуть и мотивированными готовиться к Евро. Поэтому состав у нас был почти боевой, но при этом мы немного изменили тактическое построение. Не все удавалось, хотя моменты в 1-м тайме были, мы могли забивать и 4 мяча. Поэтому в целом это положительный для нас момент", – поделился Шовковский в комментарии FootballHub.

Заметим, что Динамо уверенно победило Кривбасс (3:1), а Шовковский выпустил почти всех ведущих игроков на поединок, который не имел никакого турнирного значения.

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