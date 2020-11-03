Защитник Шахтера Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии М.

"Общее у немецких команд – дисциплина и неуступчивость. Немцы такие по менталитету, всегда будут биться до конца. Будет сложный матч. Наверное, один из самых сложных.

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Матч без зрителей? С нами даже родители приехали, хотели сходить на футбол. Футбол без болельщиков – это не то", – приводит слова Матвиенко Футбол News.

Напомним, Шахтер встретится с Боруссией М уже сегодня, 3 ноября, начало в 19:55.

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