Англійський Ліверпуль проявляє інтерес до оборонця донецького Шахтаря Миколи Матвієнка. На Енфілді він може стати підміною Вірджилу ван Дейку.

Центрбек "гірників" знову опинився у фокусі представника АПЛ, повідомляє 90min.

Ліверпуль у пошуках захисника звернув увагу на молоду зірку Аякса

Скаутська служба мерсисайдців склала шорт-лист претендентів на підсилення центру оборони, до якого потрапив і Матвієнко. Віртуальними конкурентами українця є Озан Кабак (Шальке), Пау Торрес (Вільяреал), Жюль Кунде (Севілья) і Дайот Упамекано (РБ Лейпциг). Усі вони можуть перебратися на Туманний Альбіон у січні через важку травму ван Дейка, який, найімовірніше, пропустить увесь сезон 2020/21.

До слова, Микола Матвієнка в нинішній кампанії провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 1 асист. Раніше ним активно цікавилися інші клуби англійської Прем'єр-ліги – Арсенал і Вест Хем.

Шахтар розгромив Маріуполь: самообман "гірників", недосвідченість Тете, Тищенко-помічник і топ-матч Кудрика