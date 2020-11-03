"Ну, приємно, що написали, але не більше. Написали і написали. Далі видно буде", – сказав Микола Матвієнко у коментарі відеожурналу Yellow.

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Зауважимо, на днях з'явилась інформація, що захисник "гірників" потрапив у сферу інтересів Ліверпуля. Українець входить у шортлист мерсисайдців, що склали через важку травму ван Дейка, який, найімовірніше, пропустить увесь сезон 2020/21.

Цікаво, що Микола Матвієнка в нинішній кампанії провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 1 асист. Раніше ним активно цікавилися інші клуби англійської Прем'єр-ліги, зокрема Арсенал і Вест Хем.

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