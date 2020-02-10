Матч Олимпик – Львов перенесут из-за поединка Динамо – Ворскла

В календаре УПЛ произошли очередные изменения.

Как было известно ранее, матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Ворсклой был перенесен на стадион имени Лобановского. Этот поединок состоится при пустых трибунах из-за наказания, которое получило Динамо за фанатские нарушения в 14-м туре против Шахтера.

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22 февраля на этой арене должны были сыграть Олимпик со Львовом. В связи с такой накладкой вышеупомянутый поединок было решено перенести на следующий день – на 23 февраля, сообщает Футбол NEWS.

Интересно, что на сайте УПЛ сейчас оба матча поставлены на одно и то же время в один и тот же день 22 февраля на 17:00.

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