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Матч Олімпік – Львів перенесуть через поєдинок Динамо – Ворскла

19:04 369 Читать на русском
Матч Олімпік – Львів перенесуть через поєдинок Динамо – Ворскла
Олімпік – Львів / Фото з відкритих джерел

У календарі УПЛ стались чергові зміни.

Як було відомо раніше, матч 19-го туру української Прем’єр-ліги між Динамо і Ворсклою було перенесено на стадіон імені Лобановського. Цей поєдинок відбудеться за порожніх трибун через покарання, яке отримало Динамо за фанатські порушення у 14 турі проти Шахтаря.

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22 лютого на цій арені повинні були зіграти Олімпік зі Львовом. У зв’язку з такою накладкою вищезгаданий поєдинок було вирішено перенести на наступний день – на 23 лютого, повідомляє Футбол NEWS.

Цікаво, що на сайті УПЛ зараз обидва матчі поставлені на один і той же час в один і той же день – 22 лютого на 17:00.

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Теги
Львів Львів Олімпік Олімпік УПЛ
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