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Динамо отказалось от НСК Олимпийский на первый домашний матч УПЛ в 2020 году

15:32 168 Читати українською
Динамо отказалось от НСК Олимпийский на первый домашний матч УПЛ в 2020 году
Алексей Михайличенко / Сайт Динамо

Динамо решило сыграть поединок 19 тура УПЛ против Ворсклы не на привычном НСК Олимпийский, а на стадионе имени Лобановского.

 

Киевляне на своем официальном сайте объявили об изменении места проведения первой домашней игры 2020 году в УПЛ.

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Никаких объяснений такому решению клуб не предоставляет. Матч против Ворсклы состоится при пустых трибунах из-за наказания, которое получило Динамо за фанатские нарушения в 14 туре против Шахтера. Время игры против полтавчан остается неизменным – суббота, 22 февраля, в 17:00.

Добавим, что в сезоне 2019/20 "бело-синие" уже пользовались "услугами" стадиона имени Лобановского – команда Михайличенко в статусе гостей обыграла Олимпик (3:1) в рамках 16 тура УПЛ.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо им. В. Лобановского НСК Олимпийский футбольные стадионы Динамо Киев - Ворскла
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