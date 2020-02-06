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Динамо не смогло обжаловать наказание по мотивам расистского скандала в Классическом

15:02 91 Читати українською
Динамо не смогло обжаловать наказание по мотивам расистского скандала в Классическом
Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Динамо проиграло апелляцию на решение КДК о нарушениях болельщиков в матче 14 тура УПЛ против Шахтера.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

Решение КДК наказать киевский клуб остается в силе, информирует официальный сайт УАФ.

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Динамо предстоит провести один домашний матч без зрителей (еще один матч условно) и уплатить штраф в размере 500 тыс. грн. Клуб может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в г. Лозанна согласно установленной процедуре.

Напомним, поединок 14 тура между Динамо и Шахтером был временно прерван из-за расистских выкриков фанатов киевлян в адрес бразильских легионеров "горняков", особенно досталось Тайсону.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев КДК УАФ Расизм в футболе Шахтер - Динамо Киев
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