toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН ИНТЕР - МИЛАН

Матар может перейти в Карпаты – нападающим в свое время интересовалось Динамо

17:53 147 Читати українською
Матар может перейти в Карпаты – нападающим в свое время интересовалось Динамо
Матар Дийе / Фото из открытых источников

Сенегальский форвард донецкого клуба в ближайшее время может сменить команду.

Нападающий донецкого Олимпика Матар Дийе может продолжить карьеру в львовских Карпатах, сообщает издание Footboom. 22-летний сенегалец был замечен в расположении "зелено-белых".

Олимпик подписал двух украинцев с опытом выступлений за рубежом

Обе команды сейчас находятся на зимних тренировочных сборах в Турции и активно играют товарищеские матчи, набирая форму ко второй части сезона. Интересно, что Матар недавно сыграл за Олимпик в контрольном поединке против словацкого Спартака, выйдя на замену во втором тайме.

Напомним, Дийе перешел в Олимпик как свободный агент из итальянской команды Эсте в январе 2019 года. В текущем сезоне он провел за дончан 10 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Динамо виглядає цікавіше, або Чому академія Шахтаря – неефективна

blog_ava
Бенито отличился роскошным голом в дебютном матче за молодежку Динамо
12:16
599
Теги
Трансферы Зимние сборы Олимпик Олимпик Карпаты Карпаты Трансферы чемпионата Украины Матар Дийе Матар Дийе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
22
мин
Динамо Киев
16:00
БАТЭ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук