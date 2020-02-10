Матар может перейти в Карпаты – нападающим в свое время интересовалось Динамо

Сенегальский форвард донецкого клуба в ближайшее время может сменить команду.

Нападающий донецкого Олимпика Матар Дийе может продолжить карьеру в львовских Карпатах, сообщает издание Footboom. 22-летний сенегалец был замечен в расположении "зелено-белых".

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Обе команды сейчас находятся на зимних тренировочных сборах в Турции и активно играют товарищеские матчи, набирая форму ко второй части сезона. Интересно, что Матар недавно сыграл за Олимпик в контрольном поединке против словацкого Спартака, выйдя на замену во втором тайме.

Напомним, Дийе перешел в Олимпик как свободный агент из итальянской команды Эсте в январе 2019 года. В текущем сезоне он провел за дончан 10 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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