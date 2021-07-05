Трансферное окно недавно открылось, а клубы уже успели провернуть ряд топ-переходов. "Футбол 24" освежает главные события на рынке. Отмечаем только тех футболистов, которые в это межсезонье меняют клуб – выкупы после аренд остаются вне списка.

1. Джейдон Санчо. Боруссия Дортмунд → Манчестер Юнайтед. 90 млн евро

МЮ давно нуждался в классном футболисте на правый фланг атаки. Санчо – идеальный вариант. Молодой вингер с высокой результативностью (50 голов и 64 ассиста в Дортмунде за неполные 4 сезона), который ко всему вписывается в концепцию "британизации". Джейдон выделялся на фоне Бундеслиги и тянул на себе Боруссию. АПЛ – логичный шаг вперед.

2. Дайо Упамекано. РБ Лейпциг → Бавария. 42,5 млн евро

Бавария перестраивает линию обороны после ухода основных центрбеков Алабы и Боатенга. Упамекано – хороший выбор на замену. Торговаться с РБ не пришлось – Мюнхен просто активировал клаусулу. Защитник продолжит развиваться с Юлианом Нагельсманном на новом уровне. Предыдущий сезон был неоднозначным в исполнении Дайо (эффектный футбол сочетался с грубыми индивидуальными ошибками), но, безусловно, это футболист космического потенциала.

3. Ибраима Конате. РБ Лейпциг → Ливерпуль. 40 млн евро

Ливерпуль продолжает подписывать футболистов, которые прошли систему Ред Булл. Ничего удивительного – скауты очень грамотно ведут трансферную политику и берут тех, кто легко впишется в интенсивный футбол Юргена Клоппа. Конате – менее эффектный, но более стабильный, чем Упамекано. Способен на годы закрыть центр обороны Ливерпуля, но есть риск, что мерсисайдцы получат нового Матипа – в последние годы Ибраима много пропустил из-за травмы.

4. Эми Буендиа. Норвич → Астон Вилла. 38,4 млн евро

Буэндиа – Грилиш на минималку (только справа). Астон Вилла заблаговременно взяла замену Джеку, который готовится к трансферу в топ-клуб. Аргентинец похож по функционалу, дает массу креатива и эффективен в финальной стадии. Эми мог идти на повышение еще прошлым летом, когда был светлым пятном в безнадежном Норвиче. Однако остался еще на год и помог "канарейкам" вернуться из Чемпионшипа (15 голов + 17 ассистов за сезон).

5. Петсон Дака. Зальцбург → Лестер. 30 млн евро

Очередной бриллиант, обрамленный в системе Ред Булл. Зальцбург продал Даку дороже Холанда. 50 голов замбийца за два сезона в австрийской Бундеслиге – замечательные цифры. Петсон не столь помешан на самосовершенствовании, как Эрлинг. У него есть талант, он готов к интенсивному футболу АПЛ, но есть проблемы с концентрацией. Лестер видит в нем преемника Варди, который будет гарантировать 20 мячей за чемпионат.

[Фикайо Томори. Выкуп после аренды. Челси → Милан. 30 млн евро]

[Жерсон. Фламенго → Марсель. 25 млн евро по данным Transfermarkt, но французский клуб уверяет, что сумма трансфера составила менее 15 млн]

6-7. Андре Силва. Айнтрахт → РБ Лейпциг. 23 млн евро

Роскошное подписание Лейпцига и огромная потеря для Франкфурта. За такие деньги этот трансфер выглядит подарком Маркуса Крёше бывшему клубу (функционер в конце сезона сменил РБ на Айнтрахт). Силва перезагрузил карьеру после неудачного периода в Милане, став вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги – 28 голов.

6-7. Нико Гонсалес. Штутгарт → Фиорентина. 23 млн евро

Удивляло, как Штутгарт так долго удерживал вингера сборной Аргентины, даже во время командировки во вторую Бундеслигу. Гонсалес едет в Фиорентину на место Рибери. Будущий союз Нико с перспективным тренером Винченцо Итальяно сильно интригует после его прогресса в системе Пеллегрино Матараццо. Один из самых интересных нетоповых трансферов года.

[Вестон Маккенни. Выкуп после аренды. Шальке → Ювентус. 20,5 млн евро]

8-9. Бубакари Сумаре. Лилль → Лестер. 20 млн евро

Лестер продолжает ежегодно залетать во французскую лигу в поисках нового Канте. Сумаре – 22-летний опорник, который привел Лилль к сенсационному чемпионству. Может показаться, что англичане переплачивают, но все абсолютно наоборот. По 20 миллионов это супервыгодный трансфер, во Франции некоторые вообще называют его кражей, учитывая перспективы темнокожего француза.

8-9. Хуан Муссо. Удинезе → Аталанта. 20 млн евро

Прекрасное приобретение Аталанты, которое поможет Малиновскому закрепиться среди лидеров Серии А и, возможно, побороться за чемпионство. Бергамаски подписали одного из лучших голкиперов лиги. Муссо шикарно играет как на линии ворот, так и на выходах. Прошлый сезон Хуан провел очень ярко, а в следующем постарается решить проблему Аталанты с вратарями – ни Голлини, ни Спортьелло не давали стабильной надежности.

[Маттео Политано. Выкуп после аренды. Интер → Наполи. 19 млн евро]

10. Йошко Гвардиол. Динамо Загреб → РБ Лейпциг. 18,8 млн евро

Лейпциг предусмотрительно нашел замену Упамекано и Конате еще зимой, но оставил Гвардиола на полгода в Хорватии. Йошко интегрировался в основу загребского Динамо под руководством Игоря Йовичевича, доказал свою готовность играть на взрослом уровне и пошел по пути Ольмо. Благодаря обстоятельствам был основным в сборной Хорватии на Евро-2020. Правда, играл слева в обороне и выглядел далеко не идеально.

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