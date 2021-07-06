22-летний хавбек перебрался на Велодром, сообщает официальный сайт провансальцев.

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Марсель взял Гендузи в аренду на сезон. Соглашением предусмотрен пункт об обязательном выкупе француза за 11 млн евро, когда будут выполнены определенные контрактные условия. В Олимпике Гендузи будет выступать под 6-м номером. Марсель – третий французский клуб в карьере игрока. Ранее он воспитывался в структуре ПСЖ и играл за Лорьян.

Сезон 2020/21 Маттео Гендузи провел в берлинской Герте на правах аренды. В его активе 24 матча в Бундеслиге, в которых хавбек забил 2 мяча и оформил 3 ассиста.

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