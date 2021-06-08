Недавно сообщалось, что сразу два французских клуба – Ницца и Марсель – заинтересовались в услугах 27-летнего голкипера киевлян.

Бущан попал на радары Марселя и Ниццы – трансферу могут помешать два обстоятельства

Как стало известно Футбол 24, интерес из Франции действительно был, но сумма, за которую Динамо готово было отпустить голкипера, оказалась неподъемной для коллективов. Киевляне оценили своего вратаря в 15 млн евро. Это означает, что Георгий Бущан в дальнейшем продолжит выступать за команду Мирчи Луческу.

Заметим, кипер является воспитанником "бело-синих", но игроком основы стал лишь в сезоне 2020/21. Георгий на клубном уровне сыграл в 35 матчах кампании, 17 из которых отстоял на ноль, а в остальных пропустил 27 мячей.

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