Вингер Шахтера Марлос решил покинуть донецкий клуб, сообщает Footboom.

Марлос не спешит подписывать новый контракт с Шахтером

По информации источника, 33-летний футболист отказался от нового контракта с "горняками" и по завершении действующего соглашения вернется в Бразилию. К слову, сотрудничество ветерана с "оранжево-черными" заканчивается 31 декабря 2021 года.

Напомним, Марлос перебрался в Украину в январе 2012 года, перейдя за 4 млн евро в Металлист из Сан-Паулу. В июле 2014-го он за 8 млн евро присоединился к Шахтеру. В текущем сезоне провел за "горняков" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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