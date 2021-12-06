– Матч Ліги чемпіонів не має турнірного значення, але попереду складна гра з Олександрією. Чи не було думок виставити напівекспериментальний склад?

– 50 на 50. Є кілька футболістів, які не будуть грати ні завтра, ні у суботу. Але завтра буде потужний склад, бо матч однаково дуже важливий. Багатьом молодим футболістам треба показати себе через такі матчі. Не хвилюйтеся, наш склад буде сильним.

Шахтар – Шериф: прогноз на матч Ліги чемпіонів

– Оцініть свій дебютний виступ у Лізі чемпіонів. Яку оцінку ви поставите за цю ЛЧ?

– Коли ми говоримо про єврокубки, то не треба забувати про чотири матчі кваліфікації. Але зрештою в групі Ліги чемпіонів ми не отримали тих результатів, яких хотіли. Але я одразу попереджав, що у групі ЛЧ ми зараз не зможемо грати як лідери, грати так, як я хочу. Я вважаю, що помилки були, але ми можемо їх виправити в новому сезоні. Думаю, у тому числі трансфери можуть допомогти грати в Лізі чемпіонів. Буде більше знань, які нам допоможуть у наступному сезоні зіграти краще. Оцінки не буде. Я ще з дитинства поганий у математиці, тому не можу вам допомогти.

– Очікування були такі, що Шахтар, як мінімум, буде в Лізі Європи, але є лише один гол і втрачені шанси на єврокубкову весну. Які були у вас очікування?

- Очікування були зовсім інші, але, ймовірно, ми заслужили на те, що маємо. Ми вже виграли Суперкубок, а також боремося за Кубок та чемпіонат. Все це має допомогти, щоби у новому сезоні ми зіграли інакше. Я впевнений, що цьогорічні виступи нам допоможуть у майбутньому.

– Які все ж були позитивні моменти за підсумками цього сезону?

– Ніхто не хотів вилетіти з єврокубків, але так вийшло, що ми завершимо на 4-му місці. Але тепер ми матимемо можливість усім попрацювати разом. З кінця липня не було шансів регулярно тренуватися разом, бо був напружений графік. Тепер така можливість з'явиться. У нас залишається ціль – виграти чемпіонат та Кубок України.

– З'явилися чутки, що Андреа Малдера може увійти до вашого штабу. Це правда?

– Андреа – мій друг, я дуже ціную його і його роботу. Але немає можливості, що він зараз прийде до нас. Можливо, в майбутньому щось буде, але зараз це абсолютно неможливо.

"Можливо, й добре, що у Шахтаря більше немає єврокубків": Срна назвав винних у вильоті з Ліги чемпіонів

– Наскільки важливим є результат у матчі з Шерифом для вас і для команди?

– Ми гратимемо пізно ввечері, буде холодно. Але ми граємо за футболку Шахтаря, треба поважати і клуб, і вболівальників. Крім того, у мене є 25 гравців, і ті, хто вийде на поле, мають зіграти з повагою до клубу та фанатів. Я завжди кажу – кожна перемога може допомогти наступній. Тому треба виграти завтра, а потім зробити те саме з Олександрією.

– На якій позиції Шериф був би в УПЛ?

– Не знаю, складно оцінювати. Але можна сказати, що якщо Шериф набрав 6 очок у нашій групі, то заслужив це. Не варто порівнювати наш чемпіонат і молдовський. У нашому матчі на виїзді ми мали багато моментів, і десь супернику пощастило. Але статистика – не головне. У футболі важливі голи, тому вони й перемогли. А порівнювати я не можу.

– Перемога принесе клубу 2,8 мільйона євро, нічия – близько мільйона. Ви розглядаєте фінансовий бік питання чи суто спортивний?

– Думаю, що в житті треба не лише брати, а й давати. Нам пощастило, що клуб нам багато дає. І важливо, щоб клуб отримав економічний бонус від УЄФА, якщо є така нагода. Це важливо, але йдеться не лише гроші, а й питання професіоналізму – гідність клубу і фанатів. Будь-який бонус буде плюсом для клубу.

– У матчі з Інтером команда більше контролювала м'яч, але майже не била по воротах. Чому так виходить?

– Чесно кажучи, мені не дуже сподобалася наша гра у Мілані. Могли грати сміливіше та з характером. Це не виправдання, але ми не мали ключових гравців – Траоре та Алана Патріка. Не виправдовуюсь, але завжди хочу казати правду. Шкода, що ми не використали свої шанси. Це наша проблема у цій Лізі чемпіонів, – резюмував Де Дзербі на прес-конференції.

Шахтар знищив Львів, забивши 6 голів – Мудрик повторив асистентський подвиг Мессі і заробив пенальті